Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом

Власти Сретенского района Забайкалья объявили траур в связи с произошедшим 1 декабря смертельным ДТП с автобусом. Об этом сообщается на сайте района. Траур был объявлен на понедельник, 2 декабря.
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В Забайкалье объявлен траур по погибшим в аварии в Сретенском районе

Московский Комсомолец Читавчера в 21:13

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Интерфаксвчера в 23:40

Губернатор Забайкалья объявил 2 декабря днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

ТАССвчера в 21:21

В Забайкалье объявлен траур по погибшим в автобусной аварии

Говорит Москва00:45

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

РИА Новостивчера в 21:17

День траура объявлен в Забайкалье 2 декабря из-за ДТП с автобусом

Чита.Рувчера в 21:04

День траура объявили в Сретенском районе из-за ДТП с автобусом

Zab.RUвчера в 19:56
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Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала снимки с сыном Платоном на Мальдивах

В своем микроблоге Instagram журналистка Ксения Собчак показала поклонникам снимки, сделанные с 3-летним сыном Платоном на Мальдивах.
OAnews вчера в 17:11
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК вчера в 08:14
Происшествия

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации

Газета.Ru вчера в 22:50
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Транспорт

Второй за утро сбой произошел на МЦД-2

Интерфакс 00:36
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье

РИА Новости Крым вчера в 23:30
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Авто

Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря

С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили.
110km.ru вчера в 16:01
Общество

Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями

Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:52
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Известия вчера в 09:54
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Происшествия

Тигр вышел на автотрассу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае водители сняли на видео крупного тигра, который вышел на дорогу.
REGNUM 00:13
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Гаджеты

Производство iPhone SE2 запустят в декабре

В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.
The GEEK 30 ноября в 07:38
Наука

Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру

Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Индикатор 30 ноября в 15:08
Наука

Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей

Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
Ferra вчера в 09:15
Политика

Россия призвала НАТО пересмотреть отношения

Россия призывает НАТО пересмотреть отношения.
Телеканал 360° вчера в 23:59
Экономика

В России столкнулись с проблемой уплаты «Налога на Google»

Несколько иностранных компаний, которые работают в сфере предоставления электронных услуг, столкнулись с проблемой уплаты «налога на Google» – обязательная уплата НДС для иностранных продавцов.
ГЛАС.RU 00:46
Происшествия

Три школьника утонули в реке в Брянской области

Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
ТАСС 00:48
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