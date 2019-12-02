Власти Сретенского района Забайкалья объявили траур в связи с произошедшим 1 декабря смертельным ДТП с автобусом. Об этом сообщается на сайте района. Траур был объявлен на понедельник, 2 декабря.

В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Экономика Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Авто Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили.

Общество Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Происшествия В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.