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Газета.RuВ Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом
Власти Сретенского района Забайкалья объявили траур в связи с произошедшим 1 декабря смертельным ДТП с автобусом. Об этом сообщается на сайте района. Траур был объявлен на понедельник, 2 декабря.
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В Забайкалье объявлен траур по погибшим в аварии в Сретенском районе
Московский Комсомолец Читавчера в 21:13
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