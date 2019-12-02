Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря траур в регионе по 19 погибшим в ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе. Транспортное средство упало с моста на лёд реки Куэнги.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

РИА Новости21:17

Губернатор Забайкалья объявил 2 декабря днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

ТАСС21:21

Власти Забайкалья почтили память погибших под Сретенском минутой молчания

Московский Комсомолец Чита21:43

Члены правительства минутой молчания почтили память погибших в ДТП под Сретенском

Zab.RU21:42

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Интерфакс23:40

День траура объявлен в Забайкалье 2 декабря из-за ДТП с автобусом

Чита.Ру21:04

В Забайкалье собираются объявить траур по погибшим в ДТП с автобусом

Говорит Москва12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве

iReactor 22:26
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Политика

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru 05:27
Шоу-бизнес

Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Известия 15:15
Футбол

«Спартак» не может победить «Зенит» четыре игры подряд

Metaratings 13:31
Происшествия

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации

Газета.Ru 22:50
Политика

В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России

Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.
Известия 23:32
Общество

В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Известия 16:59
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru 21:48
Происшествия

Число погибших в ДТП в Зейском районе Приамурья увеличилось

Трагедия произошла утро в понедельник, 2 декабря, на автомобильной трассе в Зейском районе Приамурья.
REGNUM 22:34
Технологии

Операторы мобильной связи готовятся блокировать «серые» телефоны

Подготовка ведется для реализации законопроекта, представленного в конце 2018 года, вводящего обязательный учет мобильных устройств в сотовой сети по их международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Красная весна 29 ноября в 15:03
Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru 21:17
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Вести.Ru 17:33
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru 12:51
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости 18:21
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости 05:47
Происшествия

Власти Забайкалья озвучили суммы помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

Чита.Ру 21:56
Общество

«Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

Минюст РФ считает необходимым ужесточение санкций против работодателей, не выплативших заработную плату в срок.
ТАСС 18:13
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Чемпионат 16:16
Авто

В Уфе очередная партия арестованных авто уйдет с молотка

В Уфе распродают имущество должников.
UfaTime.ru 19:30
Наука

Сухопутные гигантские черепахи оказались обучаемыми и общительными

По мнению исследователей, оказались обучаемыми и общительными огромные сухопутные черепахи.
Evo-rus.com 01:01
Здоровье

Российский врач разоблачил дорогие и бесполезные лекарства от гриппа

Врач разоблачил дорогие и бесполезные препараты от гриппа, которые ежедневно употребляют тысячи россиян.
Актуальные Новости 09:42
Футбол

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
RT на русском 15:10
Биатлон

Мартен Фуркад: нельзя отстранять атлетов от ОИ и ЧМ на основании паспорта

Французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя возможное отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, выразил мнение, что чистые спортсмены не должны отвечать за ошибки своей страны.
Чемпионат 13:49
Происшествия

В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на 15-градусном морозе

Житель Бурятии оставил трехлетнюю девочку на улице в 15-градусный мороз.
Известия 23:27
Авто

Названы изменения для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Происшествия

Бультерьер набросился на мать с ребёнком в саратовском супермаркете

В Саратове бультерьер, оставленный хозяином возле входа в магазин, покусал молодую маму с ребёнком, а также ещё двух человек, которые пытались отогнать животное.
Life.ru 16:04
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Происшествия

Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

Lenta.ru 11:12
Политика

Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
ТАСС 20:13
ещё по теме
Главное