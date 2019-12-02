Происшествия
RT на русскомВ Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря траур в регионе по 19 погибшим в ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе. Транспортное средство упало с моста на лёд реки Куэнги.
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Власти Забайкалья почтили память погибших под Сретенском минутой молчания
Московский Комсомолец Чита21:43
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Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
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Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
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В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России
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В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Происшествия
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Футбол
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Происшествия
Власти Забайкалья озвучили суммы помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом
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Минюст РФ считает необходимым ужесточение санкций против работодателей, не выплативших заработную плату в срок.
Футбол
Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Авто
В Уфе очередная партия арестованных авто уйдет с молотка
В Уфе распродают имущество должников.
Наука
Сухопутные гигантские черепахи оказались обучаемыми и общительными
По мнению исследователей, оказались обучаемыми и общительными огромные сухопутные черепахи.
Здоровье
Российский врач разоблачил дорогие и бесполезные лекарства от гриппа
Врач разоблачил дорогие и бесполезные препараты от гриппа, которые ежедневно употребляют тысячи россиян.
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Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Биатлон
Мартен Фуркад: нельзя отстранять атлетов от ОИ и ЧМ на основании паспорта
Французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя возможное отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, выразил мнение, что чистые спортсмены не должны отвечать за ошибки своей страны.
Происшествия
В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на 15-градусном морозе
Житель Бурятии оставил трехлетнюю девочку на улице в 15-градусный мороз.
Авто
Названы изменения для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Происшествия
Бультерьер набросился на мать с ребёнком в саратовском супермаркете
В Саратове бультерьер, оставленный хозяином возле входа в магазин, покусал молодую маму с ребёнком, а также ещё двух человек, которые пытались отогнать животное.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Политика
Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США
Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.