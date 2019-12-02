Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря траур в регионе по 19 погибшим в ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе. Транспортное средство упало с моста на лёд реки Куэнги.

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

Шоу-бизнес Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.

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