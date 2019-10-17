В горздраве добавили, что в больницу ищут новых специалистов, в частности, вакансии врачей-травматологов размещены на сайте медучреждения.

с чего всё началось

Скандал, о котором сообщают местные журналисты, вновь разгорается в больнице, в которой ранее 66 врачей написали жалобы на зарплату, а проверяющие нашли больше 20 ошибок в начислениях. Теперь недовольства доходами высказали травматологи больницы.

Политика В Раде создали межфракционное объединение «Кубань» В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Общество Студенты ВГИК спели Путину песню о раненом казаке Президент России Владимир Путин посетил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), студенты которого встретили его песней о раненом казаке.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Авто Chery презентовала новый кроссовер Chery Tiggo 7 Задняя часть автомобиля повторяет линии Tiggo 8. Размеры модернизированного Chery Tiggo 7 - 4500 х 1842 х 1746 мм, колесная база - 2670 мм.

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019» Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Музыка Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Политика Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.

Наука Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.

Киберспорт Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.

Политика Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.

Происшествия Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.

Шоу-бизнес Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.

Футбол Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Политика Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Политика Задержанный экс-замсекретаря СНБО Украины объявил голодовку Бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками антикоррупционного бюро, объявил голодовку, сообщила пресс-служба корпорации "Богдан-Моторс", президентом которой он является.

Футбол Тедеско познакомился со «сборниками» «Спартака» Новоиспеченный главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско познакомился с игроками клуба, передает пресс-служба красно-белых.

Авто Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию Российские дилеры Mitsubishi продают последние Mitsubishi Pajero – в ближайшее время поставки легендарного японского внедорожника в Россию будут прекращены.

Шоу-бизнес Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками 36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.

Политика В Белоруссии допустили отказ от Союзного государства с Россией Судьба Союзного государства России и Белоруссии зависит от желания граждан республики, утверждает глава белорусского МИД Владимир Макей.