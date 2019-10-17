Здоровье
Уральский меридианТравматологи Челябинска уволились из больницы
Скандал, о котором сообщают местные журналисты, вновь разгорается в больнице, в которой ранее 66 врачей написали жалобы на зарплату, а проверяющие нашли больше 20 ошибок в начислениях. Теперь недовольства доходами высказали травматологи больницы.
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с чего всё началось
В горздраве добавили, что в больницу ищут новых специалистов, в частности, вакансии врачей-травматологов размещены на сайте медучреждения.74.ruвчера в 22:45
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Музыка
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Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
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Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
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Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
МедиаПоток 11:14
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Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
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Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
RT на русском вчера в 21:35
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Задержанный экс-замсекретаря СНБО Украины объявил голодовку
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Тедеско познакомился со «сборниками» «Спартака»
Новоиспеченный главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско познакомился с игроками клуба, передает пресс-служба красно-белых.
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Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию
Российские дилеры Mitsubishi продают последние Mitsubishi Pajero – в ближайшее время поставки легендарного японского внедорожника в Россию будут прекращены.
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Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками
36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
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«Жил в туалете»: сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу саратовской девочки
Страсти вокруг резонансной истории об убийстве 9-летней девочки рецидивистом в Саратове не утихают.
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В Белоруссии допустили отказ от Союзного государства с Россией
Судьба Союзного государства России и Белоруссии зависит от желания граждан республики, утверждает глава белорусского МИД Владимир Макей.
Московский Комсомолец 05:20
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СБУ заподозрила экс-замминистра экономики Украины в работе на Россию
По версии СБУ, с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики вместе с группой лиц «в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины» предоставил иностранному государству помощь «в проведении подрывной деятельности против Украины».
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