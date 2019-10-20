Футбол
Татар-информПопавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.
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Футбол
Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий назвал дебилами руководство волгоградского "Ротора".
Газета.Ru 05:22
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Политика
Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
DP.RU 06:52
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Футбол
«Ювентус» следит за братьями Миранчуками из «Локомотива»
Туринский "Ювентус" следит за братьями Миранчуками из московского "Локомотива".
Газета.Ru 05:54
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 06:57
Гаджеты
Huawei выпустит планшет, похожий на iPad Pro
Вести.Хайтек 02:25
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Интерфакс 04:15
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Гаджеты
Apple выпустит AirPods Pro в конце октября
Компания Apple уже в конце октября может выпустить наушники AirPods Pro.
Ореанда-Новости 18 октября в 11:53
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 05:48
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Происшествия
Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти
В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:44
Общество
Каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки»
Проведенный ВЦИОМ опрос показал, что 25%, или четверть россиян, считают себя «жертвами перестройки».
Kazanfirst.ru 00:40
Общество
В Иерусалиме обнаружили дорогу, которую построил Понтий Пилат
Израильские археологи раскопали в Иерусалиме дорогу времен Понтия Пилата.
РИА Новости вчера в 20:24
Здоровье
В Иванове пройдет Международный форум волонтеров-медиков
Первый Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Кстати.News 06:19
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк заметили в районе Даниловского кладбища
Мать Анастасии Заворотнюк заметили в районе Даниловского кладбища.
OAnews 05:13
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 23:30
Авто
Названы три вредные привычки автовладельцев
Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.
Тарантас Ньюс вчера в 03:49
Происшествия
В Энгельсе задержали подозреваемого в убийстве саратовского бизнесмена
В Энгельсе задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя из Саратова, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Саратовской области.
Saratovnews 06:39
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 05:25
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru 19 октября в 05:21
Происшествия
Количество ДТП в Екатеринбурге увеличилось вдвое из-за гололеда
Гололед в Екатеринбурге спровоцировал рост числа ДТП на территории города, было зафиксировано в два раза больше аварий, чем в обычный день.
ТАСС 05:20
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 06:33
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru 04:25