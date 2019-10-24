На победу хозяев большинство букмекеров предлагает коэффициент около 2,0. Но букмекер «Марафон» специально для московского дерби запустил акцию, по которой на победу команды Семина можно поставить по коэффициенту 5,50.

«Марафон» предлагает коэффициент 5,5 на «Локо» в матче со «Спартаком»

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