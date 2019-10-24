Футбол
Metaratings«Марафон» предлагает коэффициент 5,5 на «Локо» в матче со «Спартаком»
На победу хозяев большинство букмекеров предлагает коэффициент около 2,0. Но букмекер «Марафон» специально для московского дерби запустил акцию, по которой на победу команды Семина можно поставить по коэффициенту 5,50.
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«Спартак» предложил болельщикам задать вопросы Тедеско перед дерби с «Локо»
Чемпионат25 октября в 12:21
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод сил после консультаций с Россией
В заявлении отмечается, что решение принято после "интенсивных консультаций с российской стороной", в связи с чем начат отвод сил от турецко-сирийской границы.
Футбол
«Ротор» на выезде победил «Текстильщик» в матче ФНЛ
Волгоградский "Ротор" в гостях одержал победу над "Текстильщиком" из Иваново в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Недвижимость
Вторичный рынок пополнился спросом
В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
Суд в Кривом Роге признал украинца виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» — он носил футболку с гербом СССР.
Футбол
Почеттино рассказал об отношениях с Клоппом
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказал уважение наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
Футбол
Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
Здоровье
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Политика
Добровольцы отказались покидать позиции в Золотом после разговора с Зеленским
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Политика
Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС.
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Единоборства
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Культура
Алла Пугачёва: «теперь я живу совсем другой новой жизнью»
Певица Алла Пугачёва заявила СМИ, что теперь она живет совсем другой жизнью, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Происшествия
Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
Фигурное катание
Российская фигуристка Трусова победила на Skate Canada
Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова победила на втором этапе Гран-при в Канаде.
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Происшествия
Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Армия и оружие
Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20
На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20.
Единоборства