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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТравмы сделали «Локо» сильнее. Почему Семин победит Тедеско

Локомотив — Спартак
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Стадион «Локомотив»
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16.30. Почему Тедеско обыграет Семина. Пять причин Вопреки всему В команде Юрия Семина почти не осталось живых мест. Еще перед игрой с «Ахматом» можно было предположить, что «Локомотив» собьют с пути травмы, а в Турине многие вообще ждали разгромного поражения красно-зеленых.
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