Футбол
Спорт-ЭкспрессТравмы сделали «Локо» сильнее. Почему Семин победит Тедеско
16.30. Почему Тедеско обыграет Семина. Пять причин Вопреки всему В команде Юрия Семина почти не осталось живых мест. Еще перед игрой с «Ахматом» можно было предположить, что «Локомотив» собьют с пути травмы, а в Турине многие вообще ждали разгромного поражения красно-зеленых.
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Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Недвижимость
Вторичный рынок пополнился спросом
В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Происшествия
Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае
В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Политика
Кадыров засомневался в убийстве лидера ИГ в Сирии
Кадыров подчеркнул, что необходимо полностью очистить Сирию от боевиков ИГ.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
Происшествия
При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей
В Рязанской области при пожаре в жилом доме найдены тела двух девочек и их брата, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Рязанской области.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир
Гаджеты
Стали известны стоимость и дата выхода наушников Apple AirPods Pro
Цены на AirPods Pro в компании не разглашают. Ранее стало известно, что беспроводные наушники AirPods 2 не оправдали своих ожиданий.
Политика
Зеленский оценил встречу с добровольцами в Донбассе
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Политика
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Гаджеты
Apple рассчитывает на высокие продажи iPhone 11
Примечательно, что Apple намерена увеличить производство iPhone 11 на 1,6 миллиона экземпляров.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Армия и оружие
WP: Военные США прибыли в сирийский Дейр-эз-Зор
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Автоспорт
Ферстаппен оштрафован на три позиции на стартовой решетке Гран-при Мексики
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Общество
Диетолог назвала ключевые ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес рассказала об ошибках, которые допускают родители, составляя рацион для своих детей.
Политика
Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
Футбол
«Спартак-2» потерпел разгром в матче со «СКА-Хабаровск»
В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал московский «Спартак-2».
Авто
В Японии начал работу автосалон Tokyo Motor Show
Японские компании представляли электрические концепты – городские хэтчбеки Honda, беспилотники Toyota и компактные сити-кары Nissana.