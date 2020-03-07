Общество
РИА НовостиТребования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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«В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте нижней палаты парламента в субботу, 7 марта.Известия11:03
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