Общество

РИА НовостиРИА НовостиТребования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось
«В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте
 нижней палаты парламента в субботу, 7 марта.
Известия11:03

Подробнее о событии

Правительство внесло в ГД законопроект, который призван защитить граждан от необоснованного привлечения по наркотикам

Эхо Москвы14:03

Власти предложили усилить требования к возбуждению дел за сбыт наркотиков

РБК12:43

В Госдуме предложили ужесточить требования к возбуждению дел по наркотикам

Взгляд.ру10:50

В Думу внесен законопроект об ужесточении условий открытия дел по статьям УК о наркотиках

ТАСС11:45

В России могут ужесточить требования для возбуждения уголовных дел за сбыт наркотиков

Известия11:03

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

РИА Новости10:55

В России могут ужесточить требования для возбуждения уголовных дел за сбыт наркотиков

Коммерсантъ11:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
Гаджеты

Названы характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro

Пока же инсайдерами были названы характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro.
Astera вчера в 15:25
Энергетика

Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Комсомольская правда вчера в 07:53
Общество

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:24
Общество

Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан

Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Lenta.ru 18:46
Здоровье

В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
ТАСС 14:56
Музыка

Пресняков-старший упрекнул шоу «Голос» в предвзятости

По мнению Преснякова, многие зрители абсолютно оправданно высказывают свою критику в отношении шоу "Голос" и дают дельные советы, к которым стоило бы прислушаться.
Экономика сегодня 16:39
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости 17:24
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru вчера в 07:23
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости 10:35
Происшествия

В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
BFM.ru 13:04
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Политика

Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета

Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Lenta.ru 07:14
Игры

Capcom показала 13 минут геймплея Resident Evil 3 Remake

Игровое издательство Capcom показало геймплей Resident Evil 3 Remake. Трансляция была опубликована на Twitch-канале разработчиков.
NewInform 05 марта в 01:38
Экономика

Уолл-стрит: Nasdaq упал ниже 8500, Dow Jones опускается к 25 000

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 587,03 пункта (2,25%), до 25 534,25 пункта.
REGNUM вчера в 15:47
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ

Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" уступили "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 15:55
Энергетика

«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК

"Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на совладельца "Лукойла" Леонида Федуна.
Деловое.ТВ 01:54
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News 03:16
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru вчера в 04:38
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Политика

Россия временно ограничит въезд иностранцев из Ирана

С 7 марта граница РФ будет закрыта для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения и трудовой деятельности.
ФАН вчера в 14:08
Общество

Победительница конкурса «Краса полиции» рассказала о службе

Интервью с победительницей конкурса «Краса полиции» в Курской области Ириной Ходыревской 7 марта опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
Красная весна 11:04
Кино

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Газета.Ru 12:51
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Футбол

Фанаты «Торпедо» атаковали автобус с командой на пути в Курск

Болельщики московского «Торпедо» закидали фаерами автобус с футболистам команды на пути в Курск, где «автозаводцы» 9 марта в рамках 26-го тура ФНЛ сыграют с «Авангардом».
NewInform 16:13
Космос

Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

Деловое.ТВ вчера в 08:28
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное