с чего всё началось

Полиция сможет заводить уголовные дела за сбыт наркотиков, если будет заключение эксперта о виде, массе и наименовании запрещенного вещества, сообщается во внесенном в Госдуму законопроекте.

Требования для открытия дела за сбыт наркотиков могут стать строже

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