Общество

iReactoriReactorТребования для открытия дела за сбыт наркотиков могут стать строже

Полиция сможет заводить уголовные дела за сбыт наркотиков, если будет заключение эксперта о виде, массе и наименовании запрещенного вещества, сообщается во внесенном в Госдуму законопроекте.
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«В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте
 нижней палаты парламента в субботу, 7 марта.
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