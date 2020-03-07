Общество
iReactorТребования для открытия дела за сбыт наркотиков могут стать строже
Полиция сможет заводить уголовные дела за сбыт наркотиков, если будет заключение эксперта о виде, массе и наименовании запрещенного вещества, сообщается во внесенном в Госдуму законопроекте.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
«В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте нижней палаты парламента в субботу, 7 марта.Известиявчера в 11:03
Подробнее о событии
Показать все источники
В России могут ужесточить требования для возбуждения уголовных дел за сбыт наркотиков
Коммерсантъвчера в 11:50
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Бучневич сделал две передачи
«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» — 4:6. Дубли в составе гостей оформили Кайл Палмиери и Трэвис Зэйджак.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Политика
Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море
Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 5 марта 2020 года
Курсы валют сегодня 05.03.2020 ЦБ РФ составляют: Евро Курс доллара на сегодня, 05.03.2020 по данным Центробанка установлен на уровне 66.44 руб за 1 Доллар.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды
Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
13-летняя Камилла Валиева на турнире в Таллине уверенно выиграла короткую программу, обновив высшее достижение среди юниорок.
Здоровье
Правительственные документы: коронавирус может убить полмиллиона британцев и заразить 80% населения Британии (The Independent, Великобритания) (The Independent)
Попавший в распоряжение журналистов правительственный документ предполагает, что от коронавируса может умереть до 500 000 человек, если им заразятся до 80% населения страны.
Кино
Рейтинг любимых фильмов россиянок возглавила «Красотка»
Единоборства
Чжан победила Енджейчик на UFC 248
Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 победила Йоанну Енджейчик из Польши.
Шоу-бизнес
Кудрявцева впервые после операции на груди показала себя в купальнике
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые после операции по удалению силиконовых имплантантов показала себя в купальнике.
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»
Биатлон
Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Общество
Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге
Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Общество
В России выявили четыре новых случая коронавируса
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
Общество
Курское УМВД вступилось за победительницу конкурса «Краса полиции»
В УМВД РФ по Курской области решили развеять домыслы и пояснить, на чем основан выбор.
Общество
Корягу за 2 миллиона рублей продают на Алтае
Кусок дерева женщина оценила в два миллиона рублей. В описании сказано, что ствол был найдет в Чулышманской долине Республики Алтай.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Экономика
Товарооборот России и КНР вырос на 5,6% за январь и февраль
Товарооборот России и Китая за январь и февраль увеличился в годовом исчислении на 5,6% и составил $17,1 млрд.
Гаджеты
Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.