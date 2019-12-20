Общество

Газета.RuГазета.RuПивовар предрек подорожание пива в России

Пивовар Тимофей Педоренко рассказал, что поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

Пивовар предрек подорожание пива в России

Газета.Ru12:13

Пивовар спрогнозировал подорожание пива в России

РИА Новости04:51

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Ведомостивчера в 17:13

В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

RT на русском00:53

«Ведомости»: чиновники разработали проект по борьбе с нелегальным рынком пива в России

ТАСС00:04

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Коммерсантъвчера в 21:56

СМИ узнали о возможном ужесточении требований к пивоварам

Известия02:40
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Происшествия

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Интерфакс 10:36
Здоровье

Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год

Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
RT на русском 11:45
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Политика

В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:08
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Хоккей

Экс-боец UFC Смоляков ответил на вызов хоккеиста «Ак Барса» Фисенко

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков в одном из недавних интервью упрекнул хоккеистов и футболистов за праздный образ жизни.
Чемпионат 10:51
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета вчера в 15:24
Религия

Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Общество

Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета

Блогер Игорь Мороз опубликовал на YouTube видео, в котором объяснил, что сбросил Mercedes Gelandewagen с вертолета, потому что разочаровался в машине.
РИА Новости 10:17
Космос

NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС

Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Ведомости 11:13
Происшествия

В Москве «заминировали» все станции метро

Сотрудники оперативных служб проверяют анонимное сообщение об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве.
ТАСС 10:06
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Политика

В Чечне прокомментировали слова Путина о героизме Кадырова

Общественная служба новостей вчера в 10:00
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
Общество

В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получали миллионы

Ранее сообщалось, что сумма невостребованных выигрышей во всероссийских государственных лотереях составляет 2,8 миллиарда рублей.
Москва 24 02:17
Армия и оружие

Американский адмирал высоко оценил российский флот

Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
ТВ Центр 18 декабря в 13:04
Происшествия

В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

ТАСС 10:31
Происшествия

В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

RT на русском 10:49
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Футбол

МВД выразило жесткую позицию по работе с болельщиками

Представители Министерства внутренних дел (МВД) выразили жесткую позицию по работе с болельщиками, сообщает Sport24.
Газета.Ru 09:12
Футбол

«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»

Soccer.ru 12:01
Наука

Найден самый древний на планете ископаемый лес

В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
МедиаПоток 04:18
Общество

СК начал проверку после вопроса Путину о домах ветеранов в Сочи

Следователи начали проверку после вопроса журналиста Владимиру Путину о домах ветеранов в Сочи, которые непригодны для проживания.
Москва 24 вчера в 09:19
Футбол

Футболист сборной Украины провалил допинг-тест

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
РБК 11:35
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
Авто

Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили года

Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон выбрал лучшие из худшие автомобили года.
Motor 11:21
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
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