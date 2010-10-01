Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко рассказал, что процесс выдачи разрешения на строительство ужесточат. В генеральный план курорта внесут ряд изменений. Кроме того, в Анапе, как и в других муниципальных образованиях, формируют градостроительный совет.

Требования к выдаче разрешений на строительство в Анапе ужесточат

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