Энергетика
Взгляд.руТрейдеры предрекли переполнение нефтяных хранилищ
Из-за падения спроса на нефть в ближайшие несколько месяцев мировые нефтехранилища могут переполниться, пишет Financial Times со ссылкой на крупнейших энергетических трейдеров.
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Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Здоровье
В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
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Капитан подлодки пояснил, почему США «проморгали» российский «Борей»
Как пояснил бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, американские военные не смогли обнаружить субмарину из-за её малой шумности и особого маневрирования.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Происшествия
В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей
Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Происшествия
Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом
Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
Общество
В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Политика
Голосование по Конституции могут провести на дому
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции будет проводиться со всеми мерами предосторожности из-за коронавируса или будет перенесено, если организовать его 22 апреля не позволит эпидемиологическая обстановка.
Общество
«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Здоровье
Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети
Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Кино
Премьеру «Черной вдовы» отложили из-за коронавируса
Кроме «Черной вдовы» в мае 2020 года на большие экраны должен был выйти боевик «Форсаж 9». Компания Universal отложила его премьеру на год, в США фильм покажут лишь 1 апреля 2021 года, уточняет REGNUM.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Политика
Польский журналист призвал равняться на Россию
В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Футбол
РПЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона 3 или 17 мая
Как сообщает Матч ТВ, чемпионат России не возобновится 10 апреля. Реальные даты возобновления турнира 3 мая и 17 мая.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Технологии
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
Космос
NASA планирует отказаться от лунной орбитальной станции
Специалисты NASA надеются, что найдут способ отказаться от лунной орбитальной станции.
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Общество
За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России
За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
Здоровье
Профилактические меры усилят в России из-за коронавируса
В России могут быть усилены профилактические меры из-за коронавируса. Как пишет РИА Новости, этот вопрос обсуждался в правительстве России.