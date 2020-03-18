Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руТрейдеры предрекли переполнение нефтяных хранилищ

Из-за падения спроса на нефть в ближайшие несколько месяцев мировые нефтехранилища могут переполниться, пишет Financial Times со ссылкой на крупнейших энергетических трейдеров.
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Трейдеры предупреждают о скором переполнении мировых нефтехранилищ

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