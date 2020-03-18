Из-за падения спроса на нефть в ближайшие несколько месяцев мировые нефтехранилища могут переполниться, пишет Financial Times со ссылкой на крупнейших энергетических трейдеров.

Здоровье В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.

Экономика Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.

Происшествия В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Здоровье Назвали три первых признака заболевания коронавирусом Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.

Общество В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.

Политика Голосование по Конституции могут провести на дому Общероссийское голосование по поправкам к Конституции будет проводиться со всеми мерами предосторожности из-за коронавируса или будет перенесено, если организовать его 22 апреля не позволит эпидемиологическая обстановка.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Общество Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кино Премьеру «Черной вдовы» отложили из-за коронавируса Кроме «Черной вдовы» в мае 2020 года на большие экраны должен был выйти боевик «Форсаж 9». Компания Universal отложила его премьеру на год, в США фильм покажут лишь 1 апреля 2021 года, уточняет REGNUM.

Общество «Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика Польский журналист призвал равняться на Россию В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.

Экономика Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.

Общество Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Армия и оружие В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).