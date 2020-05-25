Энергетика
ИА НовороссияТрейдеры прогнозируют отрицательные цены на газ в Европе
Как отметил трейдер в беседе с Reuters, в ближайшее время цены на газ могут стать отрицательными, ведь признаков улучшения ситуации со спросом пока не наблюдается. Напомним, 20 мая суд Евросоюза отверг иск Nord Stream 2 AG в отношении Газовой директивы.
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с чего всё началось
Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров.РБКвчера в 23:00
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Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 23 мая в 10:48
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии
В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело 03:55
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020
Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России 13:36
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Политика
Небензя оценил влияние разногласий между США и Китаем на работу СБ ООН
Невозможность принять в Совете Безопасности (СБ) ООН резолюцию по мерам в связи с распространением коронавируса демонстрирует влияние разногласий между США и Китаем на работу этой структуры, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Взгляд.ру 16:48
Политика
Политолог Соловей: Слова Володина о подрывной деятельности США говорят о том, что его хотят снять с поста спикера ГД
Слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о подрывной деятельности США в отношении России и президента Владимира Путина говорят о том, что его хотят снять с поста спикера парламента.
Эхо Москвы 03:57
Политика
Америке припомнили 70 операций по смене неугодных режимов
США во время холодной войны провели в различных странах 70 операций, направленных на смену режима.
Lenta.ru 20:13
Экономика
Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании
Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) и авиакомпания Lufthansa договорились об условиях предоставления господдержки, сообщает компания.
Ведомости 12:06
Кино
Талисман Всероссийской переписи населения стал героем мультсериала
Птенчик ВиПиН стал героем нового мультика.
Красный октябрь 09:23
Общество
В Алтайском крае ожидаются заморозки до -2
В Алтайском крае во второй половине дня 26 мая и ночью 27 мая ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами по северу до 25 метров в секунду, кратковременные дожди, грозы, при грозе по востоку сильные ливневые дожди, град.
vRubcovske.ru 04:46
Кино
Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика стал лучшей экранизацией Стивена Кинга
Лучшей в истории экранизацией американского писателя Стивена Кинга стал фильм «Сияние», снятый Стэнли Кубриком.
Невские Новости вчера в 08:42
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ 20:50
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Футбол
Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Бывший полузащитник московского «Спартака», бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды России Дмитрий Торбинский объяснил, почему решил переехать вместе с семьёй в США.
Чемпионат 12:56
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог объяснила, что перечисленные препараты создают в организме благоприятную среду для коронавируса, отчего инфекция легче проникает в легкие и приводит к пневмонии и поражению альвеол.
URA.Ru вчера в 17:31
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ 18:24
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя в условиях пандемии
В Роспотребнадзоре заявили, что людям «необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19».
RT на русском вчера в 21:38
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Общество
В Госдуме предрекли рост цен на туалетную бумагу
В Госдуме предрекли рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца.
Известия 15:04