с чего всё началось

Как отметил трейдер в беседе с Reuters, в ближайшее время цены на газ могут стать отрицательными, ведь признаков улучшения ситуации со спросом пока не наблюдается. Напомним, 20 мая суд Евросоюза отверг иск Nord Stream 2 AG в отношении Газовой директивы.

Трейдеры прогнозируют отрицательные цены на газ в Европе

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