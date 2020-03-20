Энергетика
Комсомольская правдаТрейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель
Нефтяные трейдеры считают, что стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, сообщает Bloomberg. Издание также уточняет, что подобный прогноз дали 18 специалистов из 20.
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с чего всё началось
Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.РБКвчера в 00:24
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