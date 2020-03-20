с чего всё началось

Нефтяные трейдеры считают, что стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, сообщает Bloomberg. Издание также уточняет, что подобный прогноз дали 18 специалистов из 20.

Трейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель

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