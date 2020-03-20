Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаТрейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель

Нефтяные трейдеры считают, что стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, сообщает Bloomberg. Издание также уточняет, что подобный прогноз дали 18 специалистов из 20.
Читать в источнике
Комментировать863
с чего всё началось
Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет
 Bloomberg.
РБКвчера в 00:24

Подробнее о событии

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

RT на русскомвчера в 02:45

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

РБКвчера в 00:24

Цены на нефть могут обвалиться до 5 долларов за баррель

Национальная служба новостейвчера в 02:08

Аналитики в США допустили падение цен на нефть до $5

Газета.Ruвчера в 04:01

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

URA.Ruвчера в 01:00

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

РИА Новостивчера в 02:19

Цена на нефть частично отыграла падение

Эхо Москвы19 марта в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:41, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Две петербурженки заразились коронавирусом в Австрии и Германии

Санкт-Петербург, 21 марта 2020, 17:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлены два новых случая заражения коронавирусом, обе женщины посещали европейские страны.
REGNUM 10:19
Общество

Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса

Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 10:12
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Происшествия

В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом

Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
REGNUM 19 марта в 09:18
Общество

Онищенко вступился за врача из Ставрополья, скрывшую поездку в Испанию

ТАСС / Антон Новодережкин Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко вступился за свою коллегу из Ставрополья Ирину Санникову, которой грозит уголовная ответственность.
РЕН ТВ 08:43
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Футбол

ЦСКА дал советы, как правильно вести себя во время пандемии коронавируса

ЦСКА на своей странице в Instagram, дал 10 советов, которые помогут сохранить здоровье и позитивный настрой во время пандемии коронавируса.
Матч ТВ 07:59
Музыка

Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020

Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
iReactor 19 марта в 18:05
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости 09:32
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости 07:28
Киберспорт

В шутере Valorant появится русский снайпер с псевдонимом «Сова»

Лос-Анджелес, США, 21 марта 2020, 12:34 — REGNUM Разработчики из Riot Games представили одного из героев своего предстоящего шутера Valorant.
REGNUM 05:34
Происшествия

В Татарии выявили пять новых случаев коронавируса

Казань, 21 марта 2020, 17:13 — REGNUM В Татарии зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 10:13
Общество

Аваков: с 22 марта в Киеве останавливаются все пассажирские перевозки

Киев, 21 марта 2020, 14:44 — REGNUM Об остановке пассажирских перевозок в столице Украины с воскресенья, 22 марта, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
REGNUM 07:44
Хоккей

Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 19 марта в 22:35
Общество

Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Рифей-Пермь вчера в 14:35
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Происшествия

Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:02
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Армия и оружие

США готовятся к ЧП по планам для ликвидации последствий ядерной войны

Действия предполагается развернуть по планам первоначально подготовленным и предназначенным для ликвидации последствий ядерной войны.
Евразия Daily вчера в 11:26
Общество

Первую смерть пациента с коронавирусом зарегистрировали в Финляндии

В Финляндии выявлен 521 случай заболевания коронавирусом.
Интерфакс 10:16
Авто

Известны характеристики нового Ford Bronco Sport

Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
Faktom 04:50
Экономика

На фоне обвала рубля банки зафиксировали рост спроса на кредиты

Банки фиксируют резкий рост потребительского спроса на POS-кредиты и ссуды наличными.
Live24 04:12
Гаджеты

Полностью рассекречен недорогой смартфон Honor Play 9A

Сетевые информаторы раздобыли официальные рендеры и полный перечень характеристик смартфона Honor Play 9A, который должен придти на смену прошлогоднего Honor Play 8A.
Megaobzor.com 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное