Кино

Пятый каналПятый каналТрейлер нового «Форсажа» появился в сети

Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga. Судя по трейлеру, в новой части франшизы зрители увидят уже полюбившихся героев. В съемках приняли участие Вин Дизель, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис и другие.
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Американский актёр
Американский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» за роль Доминика Торетто в фильме «Форсаж».
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