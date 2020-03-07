с чего всё началось

Отмечается, что был задержан Ахмед ибн Абдул Азиз — младший брат короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул Азиза, бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф и его младший брат Наваф ибн Наиф. По данным источников Wall Street Journal, члены королевской семьи были задержаны по подозрению в госизмене.

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