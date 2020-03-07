Происшествия
Lenta.ruТрех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном
В Сети опубликованы качественные рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном.
Армия и оружие
В калининградском Параде Победы примет участие авиация Балтфлота
Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с началом подготовки Балтфлота к 75-летию Великой Победы.
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Общество
Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев
Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
Общество
В России изменили процедуру прохождения техосмотра
Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Наука
Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга
Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.
Гаджеты
Apple переведёт MacBook Pro на mini-LED дисплеи
Ранее Kuo предсказывал появление новых моделей iPad Pro и MacBook с мини-светодиодными дисплеями в четвёртом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin
Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования, — говорится в сообщении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил поддержку Android 10
Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил поддержку Android 10, компания Xiaomi начала распространять бета-версию MIUI 11 на базе Android 10 для Redmi Note 7 Pro.
Политика
В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы
Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Футбол
Роналдиньо арестован в Парагвае
Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион мира по футболу, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо игнорирует налоги на недвижимость.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.