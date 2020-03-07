Происшествия

Lenta.ruLenta.ruТрех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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WSJ: брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене

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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

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Брат и племянник короля Саудовской Аравии обвиняются в измене

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Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

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В Сети появились рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном

В Сети опубликованы качественные рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном.
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Армия и оружие

В калининградском Параде Победы примет участие авиация Балтфлота

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с началом подготовки Балтфлота к 75-летию Великой Победы.
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В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Общество

В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
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Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество

Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев

Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Известия 16:31
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
Ридус вчера в 16:38
Общество

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

РИА Новости 07:05
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
REGNUM 11:33
Общество

В России изменили процедуру прохождения техосмотра

Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Вести.Ru 08:01
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Политика

МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
РБК 05:57
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
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Наука

Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
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Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Армия и оружие

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.
РИА Новости 07:00
Гаджеты

Apple переведёт MacBook Pro на mini-LED дисплеи

Ранее Kuo предсказывал появление новых моделей iPad Pro и MacBook с мини-светодиодными дисплеями в четвёртом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года.
MobiDevices 04 марта в 04:32
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В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

Российская газета 06:27
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin

Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования, — говорится в сообщении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
News.ru 04 марта в 13:37
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
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Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил поддержку Android 10

Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил поддержку Android 10, компания Xiaomi начала распространять бета-версию MIUI 11 на базе Android 10 для Redmi Note 7 Pro.
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Политика

В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы

Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
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Политика

Путин вспомнил о прыжках с парашютом во время службы в КГБ

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Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Футбол

Роналдиньо арестован в Парагвае

Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион мира по футболу, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо игнорирует налоги на недвижимость.
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Шоу-бизнес

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Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
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Происшествия

Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
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Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета 04:14
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