Происшествия

Lenta.ruLenta.ruТрех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бин Абдулазиза и племянника монарха Мухаммеда бин Найеф бин Абдулазиза, сообщает Wall Street Journal
 со ссылкой на источники, близкие к престолу.
РБКвчера в 18:01

Подробнее о событии

WSJ: двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене

РИА Новостивчера в 17:37

WSJ: брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене

ТАССвчера в 17:23

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

Lenta.ruвчера в 17:24

WSJ узнала о задержании двух членов королевской семьи Саудовской Аравии

РБКвчера в 18:01

WSJ: два члена королевской семьи Саудовской Аравии задержаны

RT на русскомвчера в 17:49

СМИ сообщили об арестах в саудовской королевской семье

Коммерсантъвчера в 18:39

WSJ узнала о задержании трех членов саудовской королевской семьи по подозрению в госизмене

Газета.Ruвчера в 18:31
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Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 05 марта в 09:03
Политика

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию.
РИА Новости вчера в 23:10
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Происшествия

Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

RT на русском вчера в 23:22
Политика

Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Известия вчера в 10:28
Армия и оружие

Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Газета.Ru вчера в 13:40
Общество

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 19:48
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК вчера в 13:28
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
Гаджеты

Xiaomi назвала дату международного запуска Mi 10 и Mi 10 Pro

Компания Xiaomi рассказала, когда представит миру новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Об этом передает издание ixbt.com.
NewInform вчера в 21:52
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости вчера в 23:03
Авто

Объявили финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года»

Тарантас Ньюс 05 марта в 07:36
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru вчера в 02:48
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Российская газета вчера в 23:37
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Настя Каменских украсила обложку мужского журнала XXL

32-летняя певица Настя Каменских появилась на обложке мужского журнала XXL.
Paparazzi.ru вчера в 04:44
Общество

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В целом, из-за коронавируса в разных странах отметили около 400 крупных мероприятий.
Эхо Москвы 05 марта в 14:00
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru 03 марта в 23:15
Здоровье

Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории.
ФАН вчера в 13:05
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Javelin

Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования, — говорится в сообщении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
News.ru 04 марта в 13:37
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском 05 марта в 01:24
Армия и оружие

Пентагон хочет, чтобы Россия «изменила свое плохое поведение»

Военное дело вчера в 07:00
Политика

Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
ТАСС вчера в 23:06
Армия и оружие

Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта

Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Телеканал Санкт-Петербург 05 марта в 11:49
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему поправку в Конституцию РФ, запрещающую чиновникам иметь зарубежную недвижимость, решили исключить.
Вести.Ru вчера в 10:09
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
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