Происшествия

Lenta.ruLenta.ruТрех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бен Абдул Азиза и племянника монарха Мухаммеда бен Найеф бен Абдул Азиза, сообщает Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к престолу.
РБКвчера в 18:01

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WSJ: двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене

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WSJ: брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене

ТАССвчера в 17:23

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

Lenta.ruвчера в 17:24

WSJ узнала о задержании двух членов королевской семьи Саудовской Аравии

РБКвчера в 18:01

WSJ: два члена королевской семьи Саудовской Аравии задержаны

RT на русскомвчера в 17:49

СМИ сообщили об арестах в саудовской королевской семье

Коммерсантъвчера в 18:39

Саудовский кронпринц осознал близость госпереворота

News.ru06:20
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Общество

Альфа-банк заблокировал карты россиян

Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.
Российская газета 06:36
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Общество

Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

Красная весна вчера в 15:45
Общество

Дмитрий Тарасов требует пятикратного уменьшения алиментов на дочь

МК-Спорт 05:34
Политика

Путин и Эрдоган договорились прекратить огонь в Идлибе

Татар-информ 05 марта в 14:10
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика

Зеленский предложил более гибкий подход к Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
News.ru 03:15
Политика

В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
РБК 06:32
Политика

Путин оценил возможность стать во главе Госсовета

Президент Владимир Путин отверг предположения о возможности наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его.
РБК вчера в 10:42
Общество

Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына

На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Аргументы недели 02:32
Здоровье

Познер высказался об опасности коронавируса

Вспышка коронавируса в мире является «самой настоящей пандемией», считает телеведущий Владимир Познер.
Взгляд.ру 04:39
Культура

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
Кино

Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
iReactor вчера в 06:36
Общество

Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Ведомости 06:18
Биатлон

Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место

Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
RT на русском вчера в 15:57
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), пребывающий под процедурой санации, в рамках аудита выставил тестовую версию автомобилей российского бренда Lada.
Экономика сегодня 05:56
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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Шоу-бизнес

«Наконец-то! Я сделала это»: Глафира Тарханова показала увеличенные губы

Звезда сериала «Измены» призналась на своей странице в Instagram, что увеличила губы.
Пятый канал 06:25
Шоу-бизнес

Приставы закрыли дело о долгах Заворотнюк из-за ее пропажи

Судебные приставы в Подмосковье прекратили преследование Анастасии Заворотнюк из-за невыплаченного долга.
Pravda.Ru 04:25
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 05 марта в 19:06
Политика

Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

Известия 04:55
Здоровье

В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
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Футбол

Алавес — Валенсия 1:1

Газета.Ru вчера в 14:17
Гаджеты

Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.
Astera 06:10
Общество

В Москве ввели особый режим из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 марта в 13:01
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
Транспорт

Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
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Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Уральский меридиан 01:42
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Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла

В Москве 7 марта побит рекорд тепла за 140 лет метеонаблюдений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:37
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