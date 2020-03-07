с чего всё началось

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Общество Альфа-банк заблокировал карты россиян Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Политика Зеленский предложил более гибкий подход к Минским соглашениям Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.

Политика В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.

Биатлон Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.

Авто Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), пребывающий под процедурой санации, в рамках аудита выставил тестовую версию автомобилей российского бренда Lada.

Здоровье В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.

Гаджеты Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.