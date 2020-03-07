Происшествия
Lenta.ruТрех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бен Абдул Азиза и племянника монарха Мухаммеда бен Найеф бен Абдул Азиза, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к престолу.РБКвчера в 18:01
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Общество
Альфа-банк заблокировал карты россиян
Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Политика
Путин и Эрдоган договорились прекратить огонь в Идлибе
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Политика
Зеленский предложил более гибкий подход к Минским соглашениям
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
Политика
В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
Политика
Путин оценил возможность стать во главе Госсовета
Президент Владимир Путин отверг предположения о возможности наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его.
Общество
Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына
На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Здоровье
Познер высказался об опасности коронавируса
Вспышка коронавируса в мире является «самой настоящей пандемией», считает телеведущий Владимир Познер.
Культура
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Биатлон
Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место
Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), пребывающий под процедурой санации, в рамках аудита выставил тестовую версию автомобилей российского бренда Lada.
Шоу-бизнес
«Наконец-то! Я сделала это»: Глафира Тарханова показала увеличенные губы
Звезда сериала «Измены» призналась на своей странице в Instagram, что увеличила губы.
Шоу-бизнес
Приставы закрыли дело о долгах Заворотнюк из-за ее пропажи
Судебные приставы в Подмосковье прекратили преследование Анастасии Заворотнюк из-за невыплаченного долга.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Футбол
Алавес — Валенсия 1:1
Гаджеты
Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Транспорт
Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Общество
Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла
В Москве 7 марта побит рекорд тепла за 140 лет метеонаблюдений, передает РИА "Новости".