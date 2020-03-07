Происшествия

Lenta.ruLenta.ruТрех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бен Абдул Азиза и племянника монарха Мухаммеда бен Найеф бен Абдул Азиза, сообщает Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к престолу.
РБКвчера в 18:01

Подробнее о событии

WSJ: двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене

РИА Новостивчера в 17:37

WSJ: брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене

ТАССвчера в 17:23

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

Lenta.ruвчера в 17:24

WSJ узнала о задержании двух членов королевской семьи Саудовской Аравии

РБКвчера в 18:01

WSJ: два члена королевской семьи Саудовской Аравии задержаны

RT на русскомвчера в 17:49

СМИ сообщили об арестах в саудовской королевской семье

Коммерсантъвчера в 18:39

WSJ узнала о задержании трех членов саудовской королевской семьи по подозрению в госизмене

Газета.Ruвчера в 18:31
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Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости вчера в 23:03
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 05 марта в 09:03
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
Армия и оружие

Высокопоставленный иранский военнослужащий погиб в Сирии

Газета.Ru 05:12
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru вчера в 07:23
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая

Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Известия вчера в 09:37
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском 05 марта в 13:07
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Общество

В Германии резко выросло число заразившихся коронавирусом

Количество заболевших за сутки увеличилось на 185 человек и теперь составляет более 530-ти.
Эхо Москвы вчера в 03:48
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Коммерсантъ 05:04
Космос

МКС могла 1700 раз столкнуться с другими объектами в космосе

РЕН ТВ вчера в 10:51
Музыка

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
Экономика

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат.
РИА Новости 04 марта в 09:00
Наука

Предложено новое соединение для хранения информации

Разработка поможет развитию устройств для сверхплотного хранения и сверхбыстрой обработки информации.
Индикатор 04:14
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 14:10
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Экономика

Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
РБК 02:00
Здоровье

Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
SMINEWS в Подольске вчера в 09:59
Космос

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса.
Клопс 02:52
Армия и оружие

Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
REGNUM 03:36
Экономика

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 18:30
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Общество

Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Коммерсантъ 01:31
Политика

Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
Росбалт вчера в 15:26
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия вчера в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
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