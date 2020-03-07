Происшествия
Lenta.ruТрех членов саудовской королевской семьи арестовали
Отмечается, что был задержан Ахмед ибн Абдул Азиз — младший брат короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул Азиза, бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф и его младший брат Наваф ибн Наиф. По данным источников Wall Street Journal, члены королевской семьи были задержаны по подозрению в госизмене.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Власти Саудовской Аравии задержали брата короля страны Ахмеда бин Абдулазиза и племянника монарха Мухаммеда бин Найеф бин Абдулазиза, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к престолу.РБК18:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Наука
Неразрушающее измерение кубита в квантовой точке провели физики
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Кино
Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду». Видео доступно в дублированной версии на русском языке.
Хоккей
Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Общество
В Западной Германии установят первый памятник Ленину
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Армия и оружие
К линии фронта в Донбассе переброшена группировка террористов-исламистов
К киевским боевикам на линию фронта с Луганской Народной Республикой прибыло подкрепление из рядов террористических группировок Ближнего Востока.
Общество
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Культура
На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Происшествия
В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия
В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
Происшествия
Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру
Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.