Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruТрех сахалинских полицейских осудили за пытки женщины

В результате сотрудники полиции получили 4,5 года, 4 и 3 года тюрьмы. А также после того, как они отсидят свой срок, они не смогу работать в течение трех лет в должностях, которые могут быть связаны с осуществлением власти.
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