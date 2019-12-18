Происшествия
RuNews24.ruТрех сахалинских полицейских осудили за пытки женщины
В результате сотрудники полиции получили 4,5 года, 4 и 3 года тюрьмы. А также после того, как они отсидят свой срок, они не смогу работать в течение трех лет в должностях, которые могут быть связаны с осуществлением власти.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
На Сахалине трое полицейских били и мучили женщину, чтобы она призналась в краже денег
РИА Сахалин-Курилывчера в 21:29
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Футбол
«Астон Вилла» разгромила молодёжный состав «Ливерпуля» в Кубке лиги
«Астон Вилла» одержала победу над «Ливерпулем» в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Общество
Госдума одобрила ускоряющие расселение аварийного жилья поправки
Госдума одобрила во втором чтении поправки, вносящие изменения в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Специалисты проекта "Кино Mail.ru" провели опрос, в ходе которого было установлено, какие фильмы российскому зрителю больше всего понравились в текущем году.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Происшествия
Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна планирует стать матерью
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что в начале декабря Евгений Петросян узаконил отношения с Татьяной Брухуновой.
Финансы
Инвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК
К 10:15 мск бумаги ТМК растут на 13% и стоят 59 рублей.
Экономика
Путин заморозил накопительные пенсии до 2023 года
Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
Общество
Названы самые высокие новогодние елки России
Топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками замыкают Воронеж (26 метров), Санкт-Петербург (25 метров), Иркутск (25 метров), Самара (25 метров), Ставрополь (25 метров), Пенза (25 метров), Кемерово (25 метров), Омск (23 метра), Йошкар-Ола (23 метра), Хабаровск (23 метра), Благовещенск (22 метра), Краснодар (22 метра), Нижний Новгород (22 метра) и Новосибирск (22 метра).
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Общество
Лидер Башкирии принял решение платить за информацию о «фанфуриках»
Выход лидер республики видит в следующем: надо платить осведомителям.
Происшествия
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка
В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
Общество
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
Политика
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений с Украиной
Более половины россиян считают нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры.
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Технологии
Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми
Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.
Космос