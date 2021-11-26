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Путин после встречи с Алиевым и Пашиняном надеется на восстановление транспорта в регионе

Президент России Владимир Путин надеется, что после переговоров в пятницу в трехстороннем формате с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в регионе откроются транспортные коммуникации.
ТАСС
Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.
Вести Сочи
В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Известия
Пашинян подчеркнул, что российские миротворцы играют ключевую роль в урегулировании ситуации в нагорном Карабахе.
Эхо Москвы

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