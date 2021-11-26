Президент России Владимир Путин надеется, что после переговоров в пятницу в трехстороннем формате с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в регионе откроются транспортные коммуникации.
Администрация президента США Джо Байдена в свете сложившейся "напряженности" на границе РФ и Украины рассматривает несколько вариантов действий, включая возможность сокращения проводимых в Европе военных учений во избежание конфронтации с Москвой, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует организовать работу по изучению всех комментариев, полученных им от пользователей в соцсетях по теме законопроектов о QR-кодах, политик признался, что не ожидал, что их будет так много.