Политика
Радио SputnikТрехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter. "С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", – написал он.
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Наука
Употребление перцев чили снижает риск инфаркта на 40%
Как сообщает ToDay News Ufa, для снижения риска инфаркта на 40% достаточно употреблять 4 раза в неделю перец чили.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Футбол
«Милан» и «Рома» выступили против антирасистских картин Серии А
We understand the league wants to tackle racism but we don’t believe this is the right way to do it. pic.twitter.com/jVLImrgS0y— AS Roma English (@ASRomaEN) December 16, 2019Заявление "Милана":Разумеется, что искусство может быть разным, но мы не согласны с тем, что автор решил использовать изображения обезьян для борьбы с расизмом.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Политика
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону итоги нормандского саммита
Путин и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили итоги "нормандского саммита".
Политика
Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата
Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
Финансы
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Хоккей
Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов
Армия и оружие
Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ
Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Общество
В Карелии 31 декабря сделали выходным
Позднее глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что в настоящее время невозможно централизовано сделать 31 декабря нерабочим днем, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заранее, передавал ТАСС.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Происшествия
Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость
Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
В частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Полиция разогнала протестующих у Верховной рады
Полицейские разогнали митингующих у здания Верховной рады, сообщают «Украинские новости».
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Футбол
В Китае заблокировали соцсети Озила и распустили фан-клуб
Как сообщает The Telegraph, в стране заблокированы все социальные сети футболиста, а также был распущен фан-клуб под названием «М10», в котором насчитывалось свыше 30 тысяч человек.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Хоккей
Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря
Женская хоккейная лига (ЖХЛ) в преддверии новогодних праздников представила лимитированный календарь на 2020 год.
Интернет
Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах
Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.