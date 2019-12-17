Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter. "С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", – написал он.

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Футбол «Милан» и «Рома» выступили против антирасистских картин Серии А We understand the league wants to tackle racism but we don’t believe this is the right way to do it. pic.twitter.com/jVLImrgS0y— AS Roma English (@ASRomaEN) December 16, 2019Заявление "Милана":Разумеется, что искусство может быть разным, но мы не согласны с тем, что автор решил использовать изображения обезьян для борьбы с расизмом.

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Политика Донбасс взял курс на интеграцию с Россией Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин.

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