Политика

Радио SputnikРадио SputnikТрехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря

Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter. "С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", – написал он.
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