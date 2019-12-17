Политика
Радио SputnikТрехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter. "С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", – написал он.
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СМИ: В ЕС по-прежнему не могут назвать дату трехсторонней встречи по газу с РФ и Украиной
Украина.рувчера в 13:04
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