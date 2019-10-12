Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе. По заявлениям участников встречи, в этот раз они настроены более конструктивно и оптимистично.

Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

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