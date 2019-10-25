Политика
ТАССТрехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе. По заявлениям участников встречи, в этот раз они настроены более конструктивно и оптимистично.
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Названы темы обсуждения на предстоящих трехсторонних консультациях по газу
Взгляд.ру25 октября в 07:30
Стало известно, какие вопросы обсудят Россия, Украина и ЕК на переговорах по газу
ФАН25 октября в 07:31
В Брюсселе пройдут очередные переговоры по транзиту газа между РФ, Украиной и ЕК
Росбалтвчера в 18:40
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Политика
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