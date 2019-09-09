Политика
ИнтерфаксЗампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович. Он выразил уверенность, что прогресс в этом отношении даст рынку мощный позитивный сигнал перед началом зимнего сезона.
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Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Интермонитор.ру вчера в 15:41
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия
СК просит арестовать обвиняемого в нападении на Памфилову
Следственный комитет России просит суд арестовать Бахыта Карабалаева, который обвиняется в нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.
Москва 24 07:50
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Общество
Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей
Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Политика
Жириновский раскрыл секрет прихода во власть
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рад «блестящему результату» партии в Хабаровском крае, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.
REGNUM 07:14
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика
Названа дата визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Lenta.ru 07:05
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Общество
В Омске директора гимназии уволили после травли ученика
Директора омской гимназии №62 уволили после длительного конфликта администрации учреждения с местной жительницей Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына.
Новые Известия 07:22
Экономика
В Петербурге нашли около тысячи поддельных купюр
В понедельник, 9 сентября, стало известно, что в Петербурге во втором квартале этого года выявили 971 поддельную купюру.
Форпост Северо-Запад 07:42
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru вчера в 15:23
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции
Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству.
РБК 07:38
Политика
Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 15:30
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика
Лидер московских единороссов признал поражение
Поражение на выборах в Мосгордуму признал секретарь городского отделения «Единой России» Андрей Метельский 9 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна 07:47
Гаджеты
LG начнет выпускать смартфоны на блокчейне
Компания LG в ближайшее время начнет выпускать блокчейн-смартфоны, пишет крупное южнокорейское издание Chosun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
РБК 07:28
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Происшествия
В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель
В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Кино
В Анапе назвали победителей фестиваля «Киношок»
В Анапе на торжественной церемонии назвали имена победителей всех пяти конкурсов.
ЮГ Times 00:56
Политика
Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом
Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
РЕН ТВ 07:35
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис по продаже аудиокниг Biblio
«ВКонтакте» запустила стриминговый сервис прослушивания аудиокниг Biblio.
Собака.ru 07:12
Авто
Кроссовер Land Rover Defender показали до премьеры
Мировая презентация культового британского внедорожника Land Rover Defender новой генерации состоится завтра, 10 сентября, в преддверии открытия Франкфуртской автовыставки.
CarsGuru.net 04:52
Гаджеты
Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38