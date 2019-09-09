Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЗампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу

Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович. Он выразил уверенность, что прогресс в этом отношении даст рынку мощный позитивный сигнал перед началом зимнего сезона.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Еврокомиссия подтвердила проведение 19 сентября переговоров по газу с Россией и Украиной

ТАСС05:12

Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу

Интерфакс06:19

Шефчович подтвердил данные о новом раунде трехсторонних переговоров по газу

РИА Новости04:40

В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной

RT на русском04:19

Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе

Коммерсантъ05:20

В ЕК назвали дату проведения трехсторонних переговоров по газу

Московский Комсомолец04:03

Брюссель назвал дату переговоров по газу с Москвой и Киевом

РБК05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 6985 источников, обновлено в 08:00, Вашингтон
Кино

Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»

Интермонитор.ру вчера в 15:41
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия

СК просит арестовать обвиняемого в нападении на Памфилову

Следственный комитет России просит суд арестовать Бахыта Карабалаева, который обвиняется в нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.
Москва 24 07:50
Общество

Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Политика

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

RT на русском вчера в 15:49
Единоборства

Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Общество

Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей

Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Экономика

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Политика

Жириновский раскрыл секрет прихода во власть

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рад «блестящему результату» партии в Хабаровском крае, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.
REGNUM 07:14
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика

Названа дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Lenta.ru 07:05
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Общество

В Омске директора гимназии уволили после травли ученика

Директора омской гимназии №62 уволили после длительного конфликта администрации учреждения с местной жительницей Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына.
Новые Известия 07:22
Экономика

В Петербурге нашли около тысячи поддельных купюр

В понедельник, 9 сентября, стало известно, что в Петербурге во втором квартале этого года выявили 971 поддельную купюру.
Форпост Северо-Запад 07:42
Спорт

Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире

Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru вчера в 15:23
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству.
РБК 07:38
Политика

Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 15:30
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика

Лидер московских единороссов признал поражение

Поражение на выборах в Мосгордуму признал секретарь городского отделения «Единой России» Андрей Метельский 9 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна 07:47
Гаджеты

LG начнет выпускать смартфоны на блокчейне

Компания LG в ближайшее время начнет выпускать блокчейн-смартфоны, пишет крупное южнокорейское издание Chosun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
РБК 07:28
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Происшествия

В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель

В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Кино

В Анапе назвали победителей фестиваля «Киношок»

В Анапе на торжественной церемонии назвали имена победителей всех пяти конкурсов.
ЮГ Times 00:56
Политика

Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
РЕН ТВ 07:35
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис по продаже аудиокниг Biblio

«ВКонтакте» запустила стриминговый сервис прослушивания аудиокниг Biblio.
Собака.ru 07:12
Общество

Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

Известия 06:26
Авто

Кроссовер Land Rover Defender показали до премьеры

Мировая презентация культового британского внедорожника Land Rover Defender новой генерации состоится завтра, 10 сентября, в преддверии открытия Франкфуртской автовыставки.
CarsGuru.net 04:52
Гаджеты

Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов

Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное