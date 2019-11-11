Экономика

REGNUMREGNUMДве трети заявок на списание ипотеки одобрено для многодетных семей

Две трети заявок, которые были поданы многодетными семьями на списание части кредитов по ипотеке, одобрены, передаёт 11 ноября РБК. Уточняется, что всего в рамках программы выделения субсидий по частичному погашению ипотечного долга одобрено свыше трёх тысяч заявок от семей с тремя и более детьми.
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с чего всё началось

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК10 ноября в 22:02

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Минус 450 тысяч

Российская газетавчера в 10:22

Одобрено большинство заявок многодетных семей на списание части ипотеки

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Господдержка по погашению ипотеки одобрена с 25 сентября для 3 тыс. многодетных семей

ТАССвчера в 01:09

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

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Коммерсантъ10 ноября в 23:32

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News.ru10 ноября в 22:42

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

РБК10 ноября в 22:02
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