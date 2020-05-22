Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ

Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 1 июня возглавит Кирилл Тремасов, а нынешний руководитель департамента Алексей Заботкин с того же дня станет заместителем председателя Банка России, курирующим ДКП.
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