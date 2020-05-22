Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ

Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 1 июня возглавит Кирилл Тремасов, а нынешний руководитель департамента Алексей Заботкин с того же дня станет заместителем председателя Банка России, курирующим ДКП.
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ЦБ назначил нового главу департамента монетарной политики

РБК05:31

ЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики

Коммерсантъ05:12

Департамент денежно-кредитной политики ЦБ возглавил Кирилл Тремасов

Ведомости03:49

Глава департамента денежно-кредитной политики стал зампредом ЦБ

Интерфакс04:06

Заботкин назначен зампредседателя Банка России

Известия03:58

Тремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ

Российская газета04:22

Алексея Заботкина назначили зампредом ЦБ РФ

ТАСС03:35
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Авто

В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности

Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
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Петербуржца осудили за порно с несовершеннолетними детдомовцами

В пятницу, 22 мая, Невский районный суд Петербурга признал виновным Александра Брыкова за изнасилование и съемки порнографии 15-летней давности.
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Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
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Политика

Украина подала иск против России из-за инцидента в Керченском проливе

Ранее заместитель руководителя украинского внешнеполитического ведомства Евгений Енин объявил о намерениях киевских властей 22 мая подать в Международный трибунал по морскому праву иск по инциденту в Керченском проливе, когда пограничники России произвели задержание трех украинских кораблей, которые нарушили государственную границу.
Журналистская правда 07:49
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
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Здоровье

В Липецкой области от коронавируса умер врач

В Липецкой области пятым пациентом, умершим от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией, оказался участковый терапевт Грязинской райбольницы.
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Автоспорт

Сергей Сироткин: шансы на место в «Рено» есть, боремся

Российский гонщик Сергей Сироткин поделился мыслями о возможном возвращении в Формулу-1.
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Футбол

Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»

Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
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Политика

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В России в целом стабилизировалась ситуация с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 07:53
Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
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Общество

В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей

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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Гаджеты

Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek

На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
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Происшествия

Силовики проводят спецоперацию против боевиков в Дагестане

Коммерсантъ 07:37
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Политика

США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

Москва получила уведомление от Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.
РБК 08:03
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Шоу-бизнес

Киркоров рассказал о дружбе с умершим сыном Моргуновой

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Происшествия

По подозрению в сутенерстве вновь задержан издатель журнала «Флирт»

Газета.Ru 07:27
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Общество

Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID

После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».
РБК 04:10
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Авто

Renault официально представил обновленный Kaptur

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
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Общество

Съёмки «Аватара» возобновятся на следующей неделе

Съёмки второй части научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона «Аватар» возобновятся в Новой Зеландии на следующей неделе.
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ВОЗ собрала 800 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения собрала 800 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.
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Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Экономика сегодня 20 мая в 13:32
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
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Емельянов покинул пост главного тренера ФК «Оренбург»

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов.
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Лариса Гузеева поделилась подробностями о новом шоу Первого канала

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о новом шоу Первого канала «На даче», героям которого помогут сохранить мир в семье и обустроить быт.
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