Коронавирус
Pravda.RuТренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Болельщики даже предложили главе Чечни Рамзану Кадырову уволить Шалимова с поста главного тренера команды. Шалимов позже удалил видео, но от гневных комментариев это его не спасло. В интервью Sport24 тренер заявил, что видео было шуткой, а имел в виду он не всех людей, а только своих футболистов.
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Сейчас прошелся до магазина — троллейбусы, автобусы работают, метро работает. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, он все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги — это твой выбор, выбирай другую профессию.
— Игорь Шалимов, футболистURA.Ru 03 мая в 15:58
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Они пытались свергнуть Садырина перед ЧМ-1994. Главным инициатором был Шалимов
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