Сейчас прошелся до магазина — троллейбусы, автобусы работают, метро работает. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, он все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги — это твой выбор, выбирай другую профессию.

Болельщики даже предложили главе Чечни Рамзану Кадырову уволить Шалимова с поста главного тренера команды. Шалимов позже удалил видео, но от гневных комментариев это его не спасло. В интервью Sport24 тренер заявил, что видео было шуткой, а имел в виду он не всех людей, а только своих футболистов.

Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах

Спорт день за днем

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Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 430

Общество Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли. 13

Культура Стефани Майер написала продолжение «Сумерек» Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»). 41

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Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 877

Общество Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась со своим женихом Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет. 1

Экономика Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК. 8

Происшествия В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 414

Общество Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой. 1,1K

Общество В Белгородской области введут масочный режим С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим. Об этом заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева на брифинге для журналистов. 24

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 854