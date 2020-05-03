Общество
Газета.RuТренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
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Сейчас прошелся до магазина — троллейбусы, автобусы работают, метро работает. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, он все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги — это твой выбор, выбирай другую профессию.
— Игорь Шалимов, футболистURA.Ru 15:58
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