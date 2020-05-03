Сейчас прошелся до магазина — троллейбусы, автобусы работают, метро работает. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, он все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги — это твой выбор, выбирай другую профессию.

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.

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Здоровье В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24». 5

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