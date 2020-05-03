Общество
Газета.RuТренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором высказался о людях, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней.Чемпионатвчера в 12:13
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