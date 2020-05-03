Общество

Газета.RuГазета.RuТренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов на своей странице в «Инстаграме
» опубликовал видео, в котором высказался о людях, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней.
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

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Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

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Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
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Видеокарты производства компании Nvidia резко подешевели.
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Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

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Украинский композитор раскритиковал Зеленского за метания в поисках денег

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Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе

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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса. Главный тренер грозненского «Ахмата».
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