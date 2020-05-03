с чего всё началось

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.

Происшествия В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области. 21

Общество Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 164

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 9

Политика Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Экономика Спаси и поддержи: пять типов госпомощи бизнесу, которые уже работают Нерабочие недели просадили многие виды бизнеса, а обязательства выплачивать зарплату поставили их владельцев в тупик.

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 21

Общество Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией. 14

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии. 277

Экономика Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500% Ростех заявил, что при поддержке Минпромторга договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм. 125

Общество Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных «В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости. 196

Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 14

Политика Украинский композитор раскритиковал Зеленского за метания в поисках денег Ранее Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов.

Политика Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ". 327