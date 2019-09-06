Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТренер Александр Тарханов: поездка на Гавайи так и останется мечтой

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На Сычева пока смотрим — "Пюник" недавно привлек к себе внимание российских болельщиков тем, что вы пригласили в команду известного по выступлению за "Спартак" полузащитника Араза Озбилиса и практически легендарного нападающего Дмитрия Сычева, который, казалось, уже завершил карьеру.
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Тарханов: «Приглашение Сычева в „Пюник“ — это не пиар, а чисто спортивная история»

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Александр Фёдорович Тарханов
Футболист
Советский футболист, полузащитник и нападающий. Игрок сборной СССР. Мастер спорта СССР. После завершения игровой карьеры - футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Футбольный эксперт и комментатор. Комментировал и анализировал на телевидении матчи Евро 2008.
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