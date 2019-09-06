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Аргументы и ФактыТренер Александр Тарханов: поездка на Гавайи так и останется мечтой
На Сычева пока смотрим — "Пюник" недавно привлек к себе внимание российских болельщиков тем, что вы пригласили в команду известного по выступлению за "Спартак" полузащитника Араза Озбилиса и практически легендарного нападающего Дмитрия Сычева, который, казалось, уже завершил карьеру.
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В липецком небе столкнулись два Су-34
Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
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Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
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В сети Bitcoin совершен перевод на $1 млрд. Связана ли с этим Bakkt?
В сети биткоина зафиксирована крупная транзакция в 94 504 BTC (около $1 млрд по нынешнему курсу), эту информацию предоставил twitter-аккаунт Whale Alert.
РБК 04:00
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
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«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
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В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
РИА Новости 03:52
Экономика
Рухнувшие российские банки нажились на пенсионерах
Люди старше 60 лет оказались лидерами по объему вкладов в российских банках, которые рухнули за последние два года.
Lenta.ru 03:57
Происшествия
Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
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Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка, известного также как Элджей.
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Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
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Путин объяснил пользу эскроу-счетов
"Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации", - заметил Владимир Путин.
Российская газета 03:15
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру вчера в 12:03
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Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
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Космос
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью
Первый в истории выход в открытый космос двух женщин планировался с борта МКС в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра.
РИА Новости вчера в 05:09
Гаджеты
Lenovo представила новые компьютеры Yoga
Новый Lenovo Yoga C940 (15-дюймов) — лучший ноутбук концепции 2 в 1, обладает узнаваемым дизайном, гравированной выемкой в веб-камере для лучшего открытия крышки, цифровым пером, которое вставляется в специальный разъем для зарядки, затвором TrueBlock Privacy, поддержкой аутентификации с помощью Windows Hello или сканера отпечатков пальцев для сохранности важных конфиденциальных данных.
CNews 03:53
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
Российская газета 02:47
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Здоровье
Минздрав начал подготовку реформы лекарственного обеспечения
В конце августа в Министерстве здравоохранения прошло рабочее совещания по «модернизации системы лекарственного обеспечения» под председательством директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной.
РБК вчера в 17:02
Авто
Российский авторынок в августе снизился на 1%
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Космос
Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн
347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33
Космос
Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней
По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
НТР 02:44
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22