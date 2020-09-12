Как продемонстрировали результаты научных работ, достаточно бюджетным суперпродуктом, который может защищать организм от развития диабета, заболеваний сердца и онкологии являются крестоцветные овощи, а именно брокколи.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Посольство США в Ливии уведомило, что американские власти получили от Ливийской национальной армия (ЛНА) заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора в стране и возобновлении добычи нефти, передает РИА "Новости".