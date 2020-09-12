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РИА Новости
РИА Новости

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер футбольного клуба "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте испанской команды.В источнике
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Матч ТВ

У Симеоне обнаружили коронавирус

Матч ТВвчера в 15:48
Sports.ru

У Симеоне выявлен коронавирус. Болезнь протекает без симптомов

Sports.ruвчера в 15:59
Газета.Ru

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заразился коронавирусом

Газета.Ruвчера в 15:57
Чемпионат

Диего Симеоне заразился коронавирусом

Чемпионатвчера в 15:48
Sport.ru

«Атлетико» остался без тренера, Симеоне сдал положительный тест на коронавирус

Sport.ruвчера в 16:59
Спорт-Экспресс

Диего Симеоне заболел коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 15:40
Sport24.ru

Тренер «Атлетико» Симеоне сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ruвчера в 15:39

Брокколи сокращает риск развития диабета, болезней сердца и онкологии

Как продемонстрировали результаты научных работ, достаточно бюджетным суперпродуктом, который может защищать организм от развития диабета, заболеваний сердца и онкологии являются крестоцветные овощи, а именно брокколи.
UfaTime.ruвчера в 04:35
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Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомостивчера в 08:55
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Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии уведомило, что американские власти получили от Ливийской национальной армия (ЛНА) заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора в стране и возобновлении добычи нефти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru19:21

Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Доктор Мясников резко отреагировал на ответ жены Навального Рошалю

Известный телеведущий и врач Александр Мясников обратился к супруге политика Алексея Навального с резкой критикой по поводу ее высказывания в адрес доктора Леонида Рошаля.
Общественная служба новостей17:51
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