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РИА Новости

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер футбольного клуба "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте испанской команды.В источнике
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Sport.ru

«Атлетико» остался без тренера, Симеоне сдал положительный тест на коронавирус

Sport.ruвчера в 16:59
Metaratings

Главный тренер «Атлетико» Симеоне заболел коронавирусом

Metaratingsвчера в 16:23
Sport24.ru

Тренер «Атлетико» Симеоне сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ruвчера в 15:39
Чемпионат

Диего Симеоне заразился коронавирусом

Чемпионатвчера в 15:48
Матч ТВ

У Симеоне обнаружили коронавирус

Матч ТВвчера в 15:48
Спорт-Экспресс

Диего Симеоне заболел коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 15:40
Sports.ru

У Симеоне выявлен коронавирус. Болезнь протекает без симптомов

Sports.ruвчера в 15:59

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
REGNUMвчера в 19:24

Аналитик Леонков назвал преимущества «второго пилота» Су-57 над ИИ США

Россия уже создала электронную систему для Су-57, которая выполняет функции "второго пилота", пока США пытаются внедрить искусственный интеллект в боевую авиацию, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Экономика сегодня11 сентября в 11:44
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В РФПИ прокомментировали возобновление AstraZeneca испытаний вакцины

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал возобновление компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русскомвчера в 11:42
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ruвчера в 14:23
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новостивчера в 19:08
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NVIDIA начала принимать предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

Компания NVIDIA начала принимать предварительные заказы на флагманский видеоускоритель нового поколения, который, по данным компании, покажет вдвое лучшую производительность на фоне видеокарты RTX 2080 Ti.
Экономика сегоднявчера в 13:07
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Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газетавчера в 13:57

Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля

Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены Алексея Навального Юлии.
РИА Новостивчера в 13:50
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