Во вторник, 26 ноября московский «Локомотив» примет на домашней арене леверкузенский «Байер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и стартует в 20.55 мск.

Тренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

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