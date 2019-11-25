Лига чемпионов
ProstoProSportТренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»
Во вторник, 26 ноября московский «Локомотив» примет на домашней арене леверкузенский «Байер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и стартует в 20.55 мск.
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МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
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