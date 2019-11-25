Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportТренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Локомотив — Байер
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Во вторник, 26 ноября московский «Локомотив» примет на домашней арене леверкузенский «Байер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и стартует в 20.55 мск.
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