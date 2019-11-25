Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportТренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Локомотив — Байер
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Во вторник, 26 ноября московский «Локомотив» примет на домашней арене леверкузенский «Байер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и стартует в 20.55 мск.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игроки «Байера» провели занятие на тренировочном поле «Локомотива»

Чемпионат11:24

Локомотив - Байер ~ прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов: обыграли в Леверкузене, обыграют и в Москве?

Sport-place23 ноября в 23:41

Тренер «Байера» отметил хорошую игру «Локомотива» и Алексея Миранчука

РИА Новости11:26

Джонатан Та: «Холодно? Будем больше двигаться»

Спорт-Экспресс11:34

Игроки «Байера» вышли на тренировку перед матчем с «Локомотивом»

Sport24.ru11:13

Тренер «Байера»: «В игре с „Локомотивом“ необходимо показать лучшую игру»

Soccer.ru10:56

Петер Бош: Надеюсь, после Москвы меня не уволят

Советский спорт12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Авто

Lamborghini представил виртуальный суперкар

Тарантас Ньюс 04:07
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Происшествия

Отец юной пациентки пырнул детского врача в псковской больнице

ЧП произошло днем 25 ноября в здании больницы: злоумышленник пырнул врача-гематолога, после чего скрылся.
Вести.Ru 09:35
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 09:06
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Политика

Медведев рассказал о значении «Северного потока-2» для РФ и Финляндии

Россия и Финляндия имеют возможность нарастить товарооборот между странами до уровня 11-летней давности, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Радио Sputnik 11:21
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Происшествия

Перед смертью Марию Клочкову мог изнасиловать коллега-опер в Сочи

Регион online 10:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии

Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
OAnews 09:00
Кино

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

REGNUM 04:06
Политика

Крым созовет трибунал по провокации Украины в Керченском проливе

Вечерняя Москва вчера в 23:19
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 11:34
Общество

Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева

Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
REGNUM 11:24
Технологии

Google прокомментировала ситуацию с 4K и 60 FPS в Stadia

По данным ресурса 9to5google, многие игры не работают в разрешении 4K при 60 FPS.
Игромания.ру 08:52
Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
Политика

Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
РИА Новости 11:31
Общество

Скончалась советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

BFM.ru 12:19
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Политика

МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию

Линде заявила, что такое решение связано с намерением Швеции признать и поддержать желание белорусского народа "подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны".
Газета.Ru 09:43
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой

Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
News.ru 09:37
Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Газета.Ru 08:50
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Известия 05:04
Экономика

МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы

Телекоммуникационная компания МТС в понедельник, 25 ноября, представила детали своей новой стратегии до 2023 года, утвержденной советом директоров в конце октября и предполагающей создание экосистемы новых цифровых продуктов.
РБК 11:21
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru 23 ноября в 11:42
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное