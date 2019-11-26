Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бос прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Тренер «Байера» заявил, что доволен результатом матча с «Локомотивом»

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