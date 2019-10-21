РПЛ
Газета.RuТренер ЦСКА Гончаренко оценил игру «Ростова»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре "Ростова" в нынешнем сезоне чемпионата России.
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Виктор Гончаренко: «„Ростов“ неспроста в лидирующей группе, он изменился по сравнению с прошлым годом»
Спорт-Экспрессвчера в 14:02
Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ
Sport24.ruвчера в 13:49
Гончаренко рассказал, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый интересный футбол
Чемпионатвчера в 14:30
Гончаренко о конкурентах: «Ростов» надо отметить. Они неспроста в лидирующей группе»
Sports.ruвчера в 15:32
Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол в РПЛ
Советский спортвчера в 15:17
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