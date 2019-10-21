РПЛ

Газета.RuГазета.RuТренер ЦСКА Гончаренко оценил игру «Ростова»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре "Ростова" в нынешнем сезоне чемпионата России.
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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