Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
В ответ на предложение российского президента провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана президент Трамп ответил, что вряд ли поддержит эту идею до окончания выборов в США.
Петропавловск-Камчатский, 15 августа 2020, 06:29 — REGNUM Проанализировать эффективность работы российских туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ) поручил 15 августа Минэкономразвития и Ростуризму вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в Петропавловске-Камчатском.
Российских водителей будут привлекать к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без необходимой аккредитации, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Российская Федерация объявила в межгосударственный розыск незарегистрированного кандидата на должность президента Белоруссии Валерия Цепкало, в отношении которого на родине заведено уголовное дело о взятке.
Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше, оттуда добрался благодаря добрым людям домой, — говорится в сообщении Винника.