Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США

В ответ на предложение российского президента провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана президент Трамп ответил, что вряд ли поддержит эту идею до окончания выборов в США.