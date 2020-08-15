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Газета.Ru
Газета.Ru

Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о протестах в Белоруссии

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о протестах в Белоруссии, передает "Прессбол". У специалиста белорусское гражданство.В источнике
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Известия

Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о протестах в Белоруссии

Известия18:45
Lenta.ru

Белорусский тренер ЦСКА прокомментировал протесты в стране

Lenta.ruвчера в 15:45
Чемпионат

Гончаренко: милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его

Чемпионатвчера в 14:09
Sport24.ru

Гончаренко назвал происходящее в Белоруссии недопустимым: «Милиция, ОМОН и армия должны защищать, а не избивать»

Sport24.ruвчера в 14:35
Sport.ru

Гончаренко прокомментировал ситуацию в Белоруссии

Sport.ruвчера в 14:29
Sports.ru

«Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать». Гончаренко о событиях в Беларуси

Sports.ruвчера в 14:28
Газета.Ru

Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о протестах в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 15:28

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
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Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США

В ответ на предложение российского президента провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана президент Трамп ответил, что вряд ли поддержит эту идею до окончания выборов в США.
Вести.Ru18:43

Туристические ОЭЗ в России проверят на эффективность

Петропавловск-Камчатский, 15 августа 2020, 06:29 — REGNUM Проанализировать эффективность работы российских туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ) поручил 15 августа Минэкономразвития и Ростуризму вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в Петропавловске-Камчатском.
REGNUMвчера в 23:29

МВД пригрозило водителям уголовной ответственностью за нелегальный техосмотр

Российских водителей будут привлекать к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без необходимой аккредитации, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Коммерсантъ19:51
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Скрывающийся в Киеве Цепкало объявлен в розыск в России

Российская Федерация объявила в межгосударственный розыск незарегистрированного кандидата на должность президента Белоруссии Валерия Цепкало, в отношении которого на родине заведено уголовное дело о взятке.
Российский Диалогвчера в 11:38
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В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.
РБКвчера в 23:14
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости14 августа в 06:00
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Священника на Украине выгнали из автобуса за слова о русской музыке

Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше, оттуда добрался благодаря добрым людям домой, — говорится в сообщении Винника.
News.ruвчера в 21:27
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