Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о протестах в Белоруссии
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко, имеющий белорусское гражданство, высказался о протестах в республике. Специалист назвал происходящее в стране недопустимым, передает «Прессбол».В источнике
Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос.
Подробнее о событии