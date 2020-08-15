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Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о протестах в Белоруссии

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко, имеющий белорусское гражданство, высказался о протестах в республике. Специалист назвал происходящее в стране недопустимым, передает «Прессбол».В источнике
Виктор Гончаренкобелорусский футболист
Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос.
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