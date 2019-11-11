Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое высказывание в адрес арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против "Сочи", передает ТАСС. В перерыве игры специалист на повышенных тонах поговорил с главным судьей матча Станиславом Васильевым.

Тренер ЦСКА Гончаренко высказался о словах в адрес арбитра

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