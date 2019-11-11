РПЛ

Газета.RuГазета.RuТренер ЦСКА Гончаренко высказался о словах в адрес арбитра

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 10 ноября
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое высказывание в адрес арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против "Сочи", передает ТАСС. В перерыве игры специалист на повышенных тонах поговорил с главным судьей матча Станиславом Васильевым.
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