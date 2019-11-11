РПЛ
Газета.RuТренер ЦСКА Гончаренко высказался о словах в адрес арбитра
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое высказывание в адрес арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против "Сочи", передает ТАСС. В перерыве игры специалист на повышенных тонах поговорил с главным судьей матча Станиславом Васильевым.
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«Мне жены так через день говорили». Аршавин оценил скандальное обращение Гончаренко к судьям
Sport24.ru11 ноября в 21:05
Сергей Хусаинов: «А кого оскорбил Гончаренко? Обычный мужской разговор. Его просто довели судьи»
Спорт-Экспресс11 ноября в 09:40
Андрей Аршавин: «То, что сказал Гончаренко судье, мне жены так через день говорили»
Матч ТВ11 ноября в 21:25
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