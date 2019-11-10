Футбол
Lenta.ruТренер ЦСКА матом отчитал судью в перерыве матча РПЛ
Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство поведением главного арбитра Станислава Васильева. Его слова попали в эфир во время перерыва матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Гончаренко обратился к Васильеву в перерыве матча в подтрибунном помещении.
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