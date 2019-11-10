Футбол

Lenta.ruLenta.ruТренер ЦСКА матом отчитал судью в перерыве матча РПЛ

Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство поведением главного арбитра Станислава Васильева. Его слова попали в эфир во время перерыва матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Гончаренко обратился к Васильеву в перерыве матча в подтрибунном помещении.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Гончаренко ушёл от ответа на вопрос о споре с судьёй

Чемпионат11:02

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров

Спорт-Экспресс13:16

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча с «Сочи»

Sport24.ru13:22

КДК рассмотрит слова Гончаренко в адрес судей в перерыве матча с «Сочи»

Sports.ru13:28

КДК РФС рассмотрит нецензурные высказывания Гончаренко в адрес арбитров

Матч ТВ13:29

КДК РФС рассмотрит нецензурные высказывания Гончаренко в адрес арбитров

Sportbox.RU13:29

Гончаренко грозит дисквалификация за оскорбление судьи

Metaratings13:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

ТАСС 09:35
Футбол

Заявление «Шахтера» о расистском скандале в матче с киевским «Динамо»

«Шахтер» дома оказался сильнее киевского «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс 13:05
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Происшествия

На Кубани произошло массовое отравление школьников

Российская газета 05:36
Политика

В США отказались вечно оказывать военную помощь Украине

Соединенные Штаты не готовы вечно оказывать военную помощь Украине, Вашингтон надеется, что Киев наладит отношения с Москвой.
REGNUM 12:40
Происшествия

Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

Газета.Ru 03:58
Политика

Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.
РБК 11:12
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

Футболисты московского "Локомотива" дома сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 12:59
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru 13:25
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Политика

Моралес заявил о попытке оппозиции совершить госпереворот в Боливии

Действующий президент Боливии в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
РИА Новости 12:43
Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 04:42
Технологии

В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей

В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 08 ноября в 00:19
Единоборства

Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Единоборства

Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 02:34
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Общество

Россию ждет мировое господство после глобального потепления

Авторы делают вывод, что после глобального потепления Россия сможет стать сверхдержавой и получить мировое господство без применения оружия, пишет Ferra.
Капитал страны 12:52
Здоровье

При каких симптомах стенокардии нужно срочно ложиться в больницу?

Если приступы боли повторяются через одинаковые промежутки времени в течение нескольких месяцев и не становятся острее, то это стабильная стенокардия, пишет портал «Здоровье Mail.ru».
MedikForum.ru 09:04
Авто

Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях

Эксперты рассказали, есть ли логика в расположении бензобаков в автомобилях. Об этом сообщает "Российская газета".
Московский Комсомолец 08:19
Шоу-бизнес

Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку

Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели вчера в 23:19
Общество

Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова

Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Народные новости 02:16
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

Газета Metro 10:51
Здоровье

Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией

Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.
Ugpressa.ru 13:16
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель

По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 02:21
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия

Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры

РИА Новости 08 ноября в 08:34
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Здоровье

6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США

По словам специалиста, любое лекарство, которое долго выводится из почек, способно вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей, у которых нарушена функция почек, передает телеканал Newsmax.
Волгоградская правда 07 ноября в 21:17
Спорт

В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»

МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
Газета.Ru 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное