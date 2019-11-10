Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство поведением главного арбитра Станислава Васильева. Его слова попали в эфир во время перерыва матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Гончаренко обратился к Васильеву в перерыве матча в подтрибунном помещении.

Фигурное катание Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае 15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.

Политика В США отказались вечно оказывать военную помощь Украине Соединенные Штаты не готовы вечно оказывать военную помощь Украине, Вашингтон надеется, что Киев наладит отношения с Москвой.

Политика Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.

Футбол «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ Футболисты московского "Локомотива" дома сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура чемпионата России.

Политика Моралес заявил о попытке оппозиции совершить госпереворот в Боливии Действующий президент Боливии в воскресенье объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.

Наука Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.

Технологии В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.

Единоборства Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Общество Россию ждет мировое господство после глобального потепления Авторы делают вывод, что после глобального потепления Россия сможет стать сверхдержавой и получить мировое господство без применения оружия, пишет Ferra.

Здоровье При каких симптомах стенокардии нужно срочно ложиться в больницу? Если приступы боли повторяются через одинаковые промежутки времени в течение нескольких месяцев и не становятся острее, то это стабильная стенокардия, пишет портал «Здоровье Mail.ru».

Авто Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях Эксперты рассказали, есть ли логика в расположении бензобаков в автомобилях. Об этом сообщает "Российская газета".

Шоу-бизнес Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.

Общество Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.

Здоровье Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.