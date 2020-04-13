Тренер ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро рассказал, насколько тяжело ему пришлось на самоизоляции в Москве. На данный момент он отбывает двухнедельный карантин в испанской Альмерии.

Тренер ЦСКА во время самоизоляции похудел на семь килограммов

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