РПЛ

Газета.RuГазета.RuТренер «Динамо» посетовал на плохую реализацию в матче с «Локомотивом»

Локомотив — Динамо
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
38′
Владислав Игнатьев
47′
49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Александр Коломейцев
Эдер
65′
73′
Сильвестр Игбоун
Тони Шуньич
Гжегож Крыховяк
75′
88′
Максимилиан Филипп
Шарль Каборе
Ведран Чорлука
90′+3′
90′+3′
Антон Шунин
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков посетовал на плохую реализацию своих моментов в матче с столичным "Локомотивом" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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