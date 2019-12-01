Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков посетовал на плохую реализацию своих моментов в матче с столичным "Локомотивом" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тренер «Динамо» посетовал на плохую реализацию в матче с «Локомотивом»

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