РПЛ
Газета.RuТренер «Динамо» посетовал на плохую реализацию в матче с «Локомотивом»
|23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
|38′
Владислав Игнатьев
|47′
|49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
|57′
|62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Александр Коломейцев
Эдер
|65′
|73′
Сильвестр Игбоун
Тони Шуньич
Гжегож Крыховяк
|75′
|88′
Максимилиан Филипп
Шарль Каборе
Ведран Чорлука
|90′+3′
|90′+3′
Антон Шунин
Локомотив
Расстановка 4‑2‑1‑3
77
Коченков
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
27
Серкейра
7
Крыховяк
19
Эдер
59
Миранчук
9
Смолов
67
Тугарев
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
18
Ордец
2
Морозов
9
Н`Жи
15
Нойштедтер
77
Каборе
6
Юсупов
34
Рауш
44
Шуньич
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков посетовал на плохую реализацию своих моментов в матче с столичным "Локомотивом" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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