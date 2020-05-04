Коронавирус
URA.RuТренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами
Ранее тренер «Ахмата» в своем Instagram раскритиковал россиян, которые «ноют» и требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции. Таких людей он назвал дармоедами и посоветовал поискать другую профессию, пишет RT.
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Они пытались свергнуть Садырина перед ЧМ-1994. Главным инициатором был Шалимов
Спорт день за днем04 мая в 15:35
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Политика
Путин рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, выздоравливает.
ТАСС 08:26
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова выявили коронавирус
Газета.Ru 06:31
Игры
Необычное задание: в игре Cyberpunk 2077 будут сцены пыток
Во время прохождения Cyberpunk 2077 игроков ожидает необычное задание.
REGNUM 08:07
Общество
Ограничения на въезд и выезд вводятся в Находке
Ограничения на въезд и выезд вводятся в Находке – одном из крупнейших городов Приморского края, где складывается неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса.
Вести ФМ 01:32
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Авто
Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье
10-15 лет назад автомобили с увеличенным клиренсом создавались с прицелом на преодоление довольно сложного внедорожника, тогда как сейчас от таких машин «можно требовать» только проехать по грунтовой дороге, отмечают специалисты «Российской газеты».
SpeedMe 00:46
Здоровье
Эксперты считают, что карантин надо ужесточить
«Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий – не итальянский и не китайский, а российский», – говорит академик.
Transport-news.ru 06:53
Общество
Минпросвещения РФ может отменить ОГЭ и перенести ЕГЭ
Пока, считает глава образовательного ведомства, решение состоит в том, чтобы проводить экзамены с 8 июня: «Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации, которая будет».
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 09:57
Технологии
Хакеры получили данные миллионов любителей порно
Эксперты сообщили, что сумели получить доступ к семи терабайтам данных любителей порно.
Экономика сегодня 07:47
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Армия и оружие
Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США
Military Watch объяснил, зачем КНР закупает российские самолеты. Российские самолеты Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США.
Piter.tv 05:26
Общество
В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории
Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с женихом
Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru 08:30
Футбол
Мамаев рассказал о переменах в отношениях с Кокориным после тюрьмы
Футболист клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как изменились его отношения с игроком «Сочи» Александром Кокориным после того, как их осудили за две драки в Москве.
АБН 05:39
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Политика
Дмитрий Тепин увольняется с поста главы Энгельсского района
Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:25
Общество
В Швеции назвали 2 главные меры по борьбе с вирусом
Советник правительства Швеции назвал две главные меры борьбы с коронавирусом, которые в итоге должны привести к победе над инфекцией.
МедиаПоток вчера в 08:22
Происшествия
97 нарушителей самоизоляции поймали в Новосибирской области
97 нарушителей режима самоизоляции выявлены в ходе полицейских рейдов с начала мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Новосибирские новости 05:44
Культура
Лещенко приглашает 9 мая спеть песню «День Победы» на разных языках
Песню «День Победы» уже готовы исполнить добровольцы из 27 стран, среди которых Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.
ФедералПресс вчера в 07:25
Общество
Псковские власти смягчили карантинные меры
В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45