Футбол
Панорама Ростова-на-ДонуТренер ФК «Ростов» Валерий Карпин остался недоволен игрой с «Ахматом»
|19′
Одисе Роши
Хорен Байрамян
|54′
|62′
Антон Швец
Антонсен Норманн
|64′
|64′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Эльдор Шомуродов
Александр Саплинов
|77′
|79′
Денис Глушаков
Андрес Понсе
Хорен Байрамян
Данил Глебов
|82′
Александр Саплинов
|85′
Алексей Ионов
Александр Долгов
|90′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
7
Еременко
17
Норманн
8
Попов
15
Глебов
47
Долгов
26
Саплинов
33
Гудиев
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
21
Роши
18
Понсе
23
Швец
11
Силва
77
Бериша
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
Несмотря на победу желто-синих над "Ахматом", главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин остался недоволен игрой своих футболистов, сообщает сайт клуба. Матч 9-го тура Премьер-лиги с ФК "Ахмат" состоялся вчера, 16 сентября, на стадионе "Ростов Арена".
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